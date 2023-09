Danseuses et homophobie devant son fils de 6 ans: un rappeur visé par une enquête des Services sociaux

Des vidéos montrant le rappeur Blueface accompagné de danseuses exotiques alors que son fils de six ans et sa fille d’un an se trouvent dans la chambre voisine font présentement polémique sur la toile.

Une enquête fut ouverte par le Service de la protection de l’enfance après que des vidéos tirés du plateau de tournage d’un vidéoclip du rappeur Blueface aient fait surface, selon ce que rapporte TMZ.

Sur la première séquence, filmée par Blueface lui-même le 6 septembre, on l’entend dire à celle qui, selon XXL Magazine, serait la gardienne des enfants; « je vais aller filmer avec ces jeunes femmes, je te laisse en charge », avant de pointer son fils de six ans en lui disant; « tu es le deuxième en charge », le tout pendant qu’un bébé d’un an est étendu à leurs côtés.

Quelques secondes plus tard, le rappeur américain se retrouve devant les danseuses, qui s’affairent à des positions et à des mouvements suggestifs devant les caméras pendant que les caisses de sons résonnent avec sa musique.

Dans la deuxième vidéo en date de la même journée, publié par TMZ et XXL, l’interprète du succès Thotiana s’adresse à son fils de 6 ans tandis que celui-ci tente de se prendre une collation.

« Fiston, viens ici, il y a plein de femmes aux gros derrières ici et toi tu veux des chips ? », lui lance-t-il calmement, mais d’un ton déçu. « Tu n’es pas gai n’est-ce pas ? », demande ensuite Blueface à son fils, qui semble malaisé par la question.

« Je voulais juste une collation », lui répond le gamin de 6 ans. « D’accord, mais tu n’es pas gai, correct ? », insiste alors le rappeur, avant que son fils n’hoche la tête en guise de réponse.

« MON GARS ! », se réjouit immédiatement Blueface en serra la main de son fils, qui est clairement soulagé par la réaction de son père.

L’enquête se poursuit du côté des services de protection de l’enfance. Selon ce que rapporte TMZ, les autorités qui s’étaient rendues à la résidence du rappeur, dans la région de Los Angeles, lors du signalement, n’ont eu aucune réponse.

Pas sa première controverse

Blueface a trois enfants de deux mères différentes. Tout récemment, le rappeur qui compte près de 5M d’auditeurs mensuellement sur Spotify et son ex-conjointe Chrisean Rock ont mis au monde un petit garçon.

Rock s’était fait vivement critiquer lors de sa grossesse, après que des images d’elle qui consommait du cannabis soient devenues virales.

Au lendemain de la naissance de son fils, l’homme de 26 ans, qui a raté l’accouchement du nouveau-né, s’est insurgé contre Chrisean Rock, qui trimballait déjà le bébé âgé d’à peine 24 heures dans les salles de sport, en plus de lui avoir créé une page Instagram à son nom.