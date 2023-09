Des milliers de profs de Québec pourraient se doter d’un mandat de grève

Un pas de plus pourrait être franchi dès jeudi soir vers une grève générale des enseignants qui toucherait des milliers d’écoliers de deux centres de services scolaires de la région de Québec, alors qu’un vote important aura lieu.

Les membres du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ), qui représente quelque 7000 enseignantes et enseignants des centres de services scolaires de la Capitale et des Premières-Seigneuries, sont conviés à une assemblée générale jeudi soir.

«Il va y avoir une proposition pour un mandat de grève générale illimitée à exercer au moment opportun», indique le président, François Bernier, en marge d’une opération de visibilité qui avait lieu mercredi.

Selon lui, la grogne est palpable au sein de ses rangs. La convention collective des enseignants du Québec est échue depuis la fin mars.

«On attend beaucoup de monde. [...] J’ai extrêmement confiance. Le niveau d’écœurement, je le dis de même, il est élevé», soutient-il, à propos des chances que le mandat de grève soit adopté.

«Si nécessaire»

Un résultat favorable à la grève ne déclencherait pas automatiquement un débrayage. Cette décision ne serait pas prise à la légère et prise de concert avec la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), duquel relève le SERQ, affirme-t-il.

«[Il] faut s’attendre à ce qu’à l’automne, selon l’avancée des négos, [que] le mandat de grève puisse être exercé si nécessaire. On ne souhaite pas faire la grève. Nous ce qu’on souhaite, c’est d’avoir un levier suffisamment fort pour faire avancer les négociations, mais si on devait l’utiliser, on n’hésitera pas à le faire», soutient M. Bernier.

La FAE, qui regroupe plus de 65 500 professeurs au Québec, a soutenu la semaine dernière avoir réduit ses demandes à la table des négociations, dans le but de prioriser certaines revendications et d’«en venir rapidement à une entente».

Elle réclame notamment une meilleure composition des classes, une bonification des conditions salariales, une meilleure conciliation travail-famille et un allègement de la tâche enseignante.

«La négociation stagne. Elle n’avance pas vite, allègue François Bernier. La situation dans les établissements est d’une lourdeur.»

«Les profs qui ne sont pas à la retraite, il y en a des dizaines qui quittent chaque année par centre de services» par insatisfaction, estime-t-il.

Dans la rue

Les membres du SERQ provenant de quelque 160 établissements étaient invités mercredi à sortir dans la rue sur l’heure du midi pour manifester leur mécontentement.

Dans le secteur de Saint-Émile, une cinquantaine ont répondu à l’appel.

«On a des familles, on a une vie sociale puis les classes sont une charge de plus en plus importante avec des élèves qui ont de plus en plus de défis. On n’a pas de service pour les aider», déplore une enseignante qui n’a pas voulu être identifiée.

«C’est sûr que je vais voter pour la grève générale illimitée parce qu’il faut que ça bouge.»