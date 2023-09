Du deux dans un

André Paquet et Monique Landry (photo), de Lévis (arrondissement de Saint-Romuald), ont eu au moins deux occasions de célébrer dernièrement avec toute la famille. Tout d’abord, le 7 septembre, André a eu 92 ans. Ses 3 enfants et 6 petits-enfants avec leurs conjoints, 8 arrière-petits-enfants âgés de 22 mois à 12 ans et quelques invités se sont réunis le samedi 9 septembre, à l’extérieur de la maison familiale, pour fêter ça avec des jeux gonflables pour les plus petits et des camions de rue pour les plus vieux. Puis tout ce beau monde en a profité pour souligner à l’avance le 65e anniversaire de mariage du couple, marié le 29 décembre 1958. André et Monique étaient à Times Square (NY) le 31 décembre 1958, avant de filer vers la Floride pour leur voyage de noces et de revenir à Lévis un mois plus tard. Félicitations à ce charmant couple.

À la demande générale

Photo fournie par CPSL

La soirée Dégustation de Gins québécois, au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, sera de retour le mercredi 25 octobre, de 18 h à 21 h, chez BMW Lévis. Outre les profits des distilleries québécoises, les participants auront droit aux tapas des meilleurs restaurateurs et au tirage de paniers gourmands et ils pourront participer aux encans silencieux. Billets et dons au pediatriesocialelevis.com.

Montcalm en arts

Photos fournies par la SDC Montcalm

À compter de demain (jusqu’au 17 septembre), la SDC Montcalm (Société de développement commercial), en collaboration avec EvenTouch, vous offre sa toute première présentation de Montcalm en arts avec cinq jours d’immersion dans l’Art, en assistant à des prestations originales de toutes sortes, mettant de l’avant l’Art sous toutes ses formes. Une série d’activités artistiques sont au programme pour éveiller vos sens : chants, danses, pièces de théâtre captivantes, projections cinématographiques, découvertes artistiques visuelles et culinaires, expositions à couper le souffle, sculptures. Pour connaître toute la programmation : Montcalm en arts sur Facebook.

Un vent de changement

Photo fournie par LG2

Reconnu pour son histoire et sa beauté, le Quartier Petit Champlain repose sur un modèle unique de coopérative, formée par ses commerçants, tous copropriétaires d’un parc immobilier de 29 immeubles. Depuis peu, une signature visuelle et une image de marque complètement changées (photo) succèdent à celles qu’on pouvait apercevoir depuis 2002 aux quatre coins du Quartier. L’équipe de LG2 Québec s’est inspirée de la forme et des couleurs des bâtiments patrimoniaux qui bordent les rues pavées du quartier pour faire un clin d’œil au façonnage humain que compose la courtepointe sociale, architecturale, historique et commerciale du secteur. On peut désormais lire, à même son image, que le quartier est à la fois façonné par le temps, les gens, l’histoire, la culture, le cœur et l’audace de ceux qui le composent.

Anniversaires

Photo d'archives

Marcel Pelchat (photo), maître coiffeur, Marcel Pelchat Coiffure au Centre Laurier Québec... Niall Horan, chanteur et compositeur irlandais (ex-membre de One Direction), 30 ans... José Théodore, ex-gardien de but de la LNH, 47 ans... Stella McCartney, styliste britannique, fille de Paul McCartney, 52 ans... Chantal Francke, humoriste, ex-membre de Rock et Belles Oreilles, 65 ans... Laurier Dechêne, président et fondateur de Modulex-International, 80 ans... Peter Cetera, chanteur soliste du groupe Chicago de 1967 à 1985, 80 ans... L’honorable Michel Côté, ex-député et ministre et président du Temple de la renommée de la LHJMQ, 81 ans.

Disparus

Photo d'archives, AFP

Le 13 septembre 2022 : Jean-Luc Godard (photo), 91 ans, cinéaste franco-suisse et agitateur de la Nouvelle Vague avec des films comme À bout de souffle et Sauve qui peut (la vie)... 2021 : Michel Garneau, 82 ans, poète, dramaturge, musicien et comédien québécois... 2021 : Fred Stanfield, 77 ans, 14 saisons dans la LNH, dont 6 avec les Bruins de Boston (Coupe Stanley en 1970 et en 1972)... 2019 : Eddie Money, 70 ans, prolifique rockeur américain des années 1970 et 1980... 2017 : Frank Vincent, 80 ans, acteur américain (Phil Leotardo dans la série Les Soprano)... 2015 : Gary Richrath, 65 ans, ancien guitariste du groupe rock REO Speedwagon... 2015 : Moses Malone, 60 ans, joueur vedette de la NBA (8 équipes en l’espace de 20 saisons)... 2012 : Aline Bouchard, 60 ans, sœur des frères Yvon, Alain et Marcel Bouchard... 2012 : Peter Lougheed, 84 ans, ancien premier ministre albertain (de 1971 à 1985)... 2011 : Paul-Émile Gallant, 67 ans, designer canadien, créateur du casse-tête en trois dimensions de Wrebbit... 2009 : Marc-André Bouliane, 59 ans, ex-coroner rendu célèbre par une enquête sur les autobus scolaires.