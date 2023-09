Éducation et toilettes mixtes : guerre ouverte entre Mulcair et Lisée

Ça a plus que brassé dans les studios de QUB radio entre les ex-politiciens Thomas Mulcair et Jean-François Lisée. Le débat des toilettes mixtes et de l’enseignement du cours d’éducation à la sexualité les a fait sortir de leurs gonds.

Richard Martineau a lancé le débat en demandant à Jean-François Lisée quel genre de populisme fait le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

«J’étais très content de savoir qu’à l’école on enseignait l’acception de la différence sexuelle qui est un gain majeur, mais je me suis rendu compte en fait qu’on enseigne plutôt la dévalorisation de l’hétérosexualité avec la valorisation de la «queernormativité»», a affirmé M. Lisée.

Ce dernier propose une Commission parlementaire transpartisane sur le cours d’éducation à la sexualité en mentionnant que «le département de sexualité de l’UQAM a pris le contrôle de l’éducation sexuelle de nos enfants et ce n’est pas acceptable».

Un débat corsé à écouter entre Jean-François Lisée et Thomas Mulcair au micro de Richard Martineau, via QUB radio:

M. Mulcair n’en revenait pas de cette «affirmation suave».

«C’est totalement inacceptable d’affirmer tout ça et je suis en profond désaccord, a soutenu l’ancien chef du NPD. C’est faux que le cursus scolaire veut défaire la norme masculine et féminine, c’est une extrapolation. Tu es qui pour attribuer des motifs si indignes aux autres comme ça»?