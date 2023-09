Escalade en Ukraine. Attention, danger!

Le chef d’état-major interarmées des États-Unis, le général Mark Milley, a déclaré dimanche à la BBC qu’il ne restait plus que de 30 à 45 jours à la contre-offensive ukrainienne avant que l’assaut ne soit entravé par les conditions météorologiques.

Depuis le lancement de l’assaut début juin, l’Ukraine n’a pas réussi à reconquérir beaucoup de territoire. Milley s’est empressé d’ajouter qu'il était encore trop tôt pour conclure que la contre-offensive avait échoué. Pouvait-il dire autrement?

Sous le couvert de l’anonymat, d’autres responsables ont déclaré au Washington Post que les services de renseignement américains ont déterminé que l’Ukraine ne parviendrait pas à couper le pont terrestre entre la Russie et la Crimée, l’objectif principal de l’offensive.

Les attaques largement infructueuses des forces ukrainiennes leur ont causé de lourdes pertes alors que Kiev doit se préparer à une offensive hivernale russe qui va sans doute utiliser armes et munitions fournies par les Nord-Coréens.

Le gouvernement américain paraît divisé sur la situation militaire en Ukraine. L’automne dernier, après que l’Ukraine eut reconquis Kharkiv et Kherson, le général Milley avait appelé à des pourparlers de paix.

Mais la Maison-Blanche et le département d’État ont préféré la guerre à la diplomatie. L’administration Biden et ses alliés de l’OTAN ont fourni des dizaines de milliards d’équipements militaires pour que l’Ukraine puisse lancer sa contre-offensive.

L’escalade franchit un nouveau seuil

Dans ce qui semble être une nouvelle escalade du conflit – qui rapproche les États-Unis et la Russie d’une confrontation directe –, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dans l’émission This Week de ABC qu’il appartenait à l’Ukraine de décider de cibler le territoire russe avec des missiles fournis par les États-Unis.

ABC News a rapporté que les États-Unis pourraient bientôt équiper l'Ukraine de missiles tactiques d'une portée allant jusqu'à 300 kilomètres. Moscou a qualifié ces missiles de «ligne rouge». Les missiles ATACMS permettraient à l'Ukraine d'atteindre des cibles près de quatre fois plus loin qu'avec les fusées M270 actuellement fournies par les États-Unis. Interrogé à ce sujet, le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré qu'aucune décision définitive n'avait été prise.

L’Ukraine multiplie déjà ses attaques de drones en Russie en utilisant les renseignements satellitaires fournis par ses alliés occidentaux. En représailles aux attaques croissantes sur son territoire, la Russie pourrait intensifier la guerre en ciblant des pays de l'OTAN comme la Roumanie ou la Pologne.

Le 29 juin dernier, le premier ministre polonais avait déclaré à Bruxelles souhaiter voir «des armes nucléaires américaines rapidement installées sur son territoire», compte tenu des armes nucléaires tactiques russes déployées sur le sol biélorusse.

Faucons russes et «lignes rouges»

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les États-Unis et l’OTAN se sont peu inquiétés des «lignes rouges» du Kremlin.

À Moscou, les faucons russes sont de plus en plus insatisfaits de Poutine. Ils veulent des gestes d’éclat pour dissuader l’implication grandissante des États-Unis et de l’OTAN dans le conflit. De quoi l’inciter à prendre des décisions draconiennes.

Si jamais Kiev arrive à prendre le contrôle de «territoires russes», Moscou aura recours à l'arme nucléaire, a averti l'ancien président Dmitri Medvedev, actuellement vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.

La Russie considère les régions de l'Ukraine qu'elle a illégalement annexées l'année dernière et en 2014 comme parties intégrantes de son territoire.