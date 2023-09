Football: un quart s'affiche ouvertement avec ses trophées de chasse

Le quart-arrière et joueur autonome Carson Wentz a opté pour l’originalité pour attirer l’attention des équipes de la NFL, mais la diffusion de ses photos risque de déplaire à plusieurs.

Mardi, il a publié une photo de lui en compagnie d’un cerf qu’il a chassé à l’aide d’un arc. Il l’a fait en stories sur son compte Instagram, utilisant un cliché pris pour promouvoir son émission de télévision «Wentz Bros Outdoors».

«Je lance des flèches dans les bois en attendant d’en décocher le dimanche», a écrit le pivot de 30 ans, qui s'était aussi vanté, image à l'appui, d'avoir abattu un ours en juin.

La publication a été faite moins de 24 heures après la blessure qui a mis fin à la saison du quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers.

Sélectionné par les Eagles de Philadelphie avec le deuxième choix au total du repêchage de 2016, Wentz a passé les cinq premières saisons de sa carrière avec le club de la Pennsylvanie.

Après une saison très décevante en 2020, il a été échangé aux Colts d’Indianapolis en retour de choix de première et de troisième ronde. Il a seulement disputé une campagne avec sa nouvelle équipe et a de nouveau été échangé. Il est passé aux Commanders de Washington contre un choix de deuxième ronde et deux sélections en troisième ronde. Des tours de parole en deuxième et en septième ronde l’ont accompagné dans la capitale américaine.

L’expérience de Wentz avec les Commanders en 2022 n’a pas été couronnée de succès. En huit parties, dont sept à titre de partant, il a maintenu un dossier de 2-5-0. Il a réussi 62,3 % des passes qu’il a tentées pour 1755 verges et 11 touchés, en plus de commettre neuf interceptions.