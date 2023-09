Keith Kinkaid revient à ses premiers amours

Le gardien Keith Kinkaid s’est offert des retrouvailles avec sa première équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Devils du New Jersey, en acceptant mercredi un contrat d’une saison à deux volets.

Le vétéran de 34 ans a quitté les «Diables» en 2019 pour s’engager avec le Canadien de Montréal comme joueur autonome. Son séjour au Québec fut de courte durée et depuis, il a porté les couleurs des Rangers de New York, des Bruins de Boston et de l’Avalanche du Colorado.

Kinkaid a passé la majorité de la dernière campagne dans la Ligue américaine. C’est avec les Devils qu’il a connu ses meilleurs moments, notamment la saison 2017-2018, où il a montré un dossier de 26-10-3, un taux d’efficacité de ,913 et une moyenne de buts alloués de 2,77.

L’Américain touchera un salaire de 775 000 $ dans la LNH et de 350 000 $ dans la Ligue américaine.