La comédie «Contre-offre» sera distribuée à l’international

La comédie Contre-offre produite par Pixcom sera distribuée à l’international par Amuz Distribution.

C’est la première acquisition d’Amuz Distribution, a-t-on appris mercredi. Amuz Distribution opérait auparavant sous le nom ComediHa! Distribution,

L’entente touche à la distribution de Contre-offre dans tous les marchés à l’extérieur du pays. La série se déroulant dans le milieu de l’immobilier compte trois saisons de 12 épisodes et une quatrième, en production, sera diffusée l’hiver prochain sur Noovo.

«Amuz Distribution est en pleine croissance et nous sommes ravis d’ajouter Contre-offre à notre catalogue, une hilarante production de Pixcom. Cette série cadre parfaitement avec notre mission de propager du contenu comédie et feel-good partout à travers le monde», a dit le vice-président de la distribution internationale d’Amuz Distribution, Alexandre Avon.

«Pixcom est entre bonnes mains avec Alexandre et son équipe d’Amuz Distribution. La série fonctionne très bien au Québec et elle est parfaite pour le marché international. Une comédie sur une famille dysfonctionnelle, c’est universel, et nous avons hâte de suivre son aventure autour du monde», a indiqué pour sa part Nicola Merola, président de Pixcom, la boite de production qui manufacture des séries comme Alertes, Indéfendable et Lac-Noir.