La génération «chill»

Tous les employeurs le disent: les jeunes ont une drôle de relation avec le monde du travail.

Ils décident de ne pas se pointer au boulot un matin?

Ils ne se pointent pas. Sans avertir leur patron.

Débrouille-toi, moi, j’ai d’autres choses plus importantes à faire.

Comme regarder Mister Robot sur Netflix.

«PRENDS ÇA RELAX »

Eh bien, ça semble être la même chose au cégep.

Selon La Presse, qui a publié un reportage sur le sujet hier, de plus en plus de cégépiens ne se pointent pas à leurs cours ou décident de partir avant la fin du cours.

Leur raison?

«Je dois aller faire mon épicerie.»

«Je vais au spa.»

«Je suis fatigué.»

«J’ai décidé de partir en voyage avec ma mère.»

«J’ai travaillé tout l’été et je dois me reposer.»

Tout juste s’ils ne disent pas: «J’ai un pâté chinois sur la corde à linge.»

De dire un prof de philo du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu: «Auparavant, on n’aurait jamais pu déclarer une chose pareille sans vergogne. Maintenant, c’est dit avec légèreté, sans la moindre gêne...»

Avant, quand tu t’absentais trop souvent (sans excuse valable), il y avait des conséquences.

Plus maintenant. On veut être fin, gentil, compréhensif, compatissant, bienveillant, conciliant, charitable, etc.

Résultat: le taux d’absentéisme a explosé.

Duh!

Et le pire, c’est que les élèves qui s’absentent souvent de leurs cours s’attendent, lorsqu’ils daignent se présenter, à ce qu’on les accommode!

Qu’on leur résume les cours qu’ils ont manqués!

Oui, monsieur!

Un chausson aux pommes avec ça?

VITE, DU SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE!

La journaliste de La Presse a demandé à la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec si on ne devrait pas revenir en arrière et punir les étudiants qui manquent trop de cours.

«Surtout pas! a-t-elle répondu. Pénaliser les absences n’est pas la solution! Il faut utiliser la carotte, pas le bâton!»

Quelle solution propose-t-elle, alors?

(Assoyez-vous si vous êtes debout, car vous risquez de tomber sur le cul...)

«Il faut augmenter l’aide financière et offrir du soutien psychosocial.»

Yep.

Du soutien psychosocial.

Pour que l’étudiant puisse enfin trouver le courage de se lever et d’aller à son cours.

Mais ne dites surtout pas que ce sont des petits lapins, nooooooooooon!

Rappelons qu’en 2012, des milliers d’étudiants sont descendus dans les rues pour que l’université soit gratuite.

Imaginez si c’était le cas...

«Je décide de ne pas aller à mon cours? Bof. De toute façon, ça ne me coûte rien.

Je prendrai une autre session l’an prochain. Dans un autre département et une autre université.

Faut chiller, man!»

Heureusement, il y a encore des jeunes qui ont du cœur au ventre.

Reste que comme génération, c’est assez spécial, merci.

MAMAN CAILLOU

Il y a vraiment des gens qui croyaient que la meilleure façon de régler le problème de l’absentéisme chronique était de ne plus punir les élèves qui s’absentent sans raison valable?

Eh bien.

C’est la méthode de la maman de Caillou...

«Oh, Caillou! Tu as mis de la farine partout dans le salon! Quel coquin! Viens, que je te donne un biscuit!»