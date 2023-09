La théorie du genre risque de mêler les enfants, croit Duhaime

En attendant qu'il y ait eu une véritable réflexion collective sur la question, il faut évacuer la théorie du genre des écoles car elle risque de mêler les enfants, tonne Éric Duhaime.

«C’est sûr que ça peut créer une forme de confusion [chez les enfants], et c’est la crainte qu’ont plusieurs parents», a affirmé le chef du Parti conservateur du Québec devant les membres de la presse parlementaire.

Pour étayer son propos, M. Duhaime s’est appuyé sur son expérience personnelle. «L’identité sexuelle, c’est quelque chose qui se développe dès l’enfance et à l’adolescence. Je sais de quoi je parle, parce que je suis passé par là. Quand tu es gai, veut, veut pas, tout le monde aimerait ça être comme tout le monde, et on se pose toutes sortes de question», a-t-il expliqué.

«On ne sait pas trop ce qui arrive, on ne comprend pas notre corps, on ne comprend pas nos émotions. Alors si on commence à parler de théorie de genre, il y a combien de jeunes qui sont homosexuels qui vont dire : ‘’non mais peut-être que je suis une fille’’ ?», s’est-il ensuite inquiété.

Appelé à préciser sa pensée et à dire si vraiment le fait d’entendre parler des théories du genre risque de pousser des jeunes à changer de sexe, le chef conservateur a soutenu que «les risques d’avoir des changements sont plus importants plus jeune que plus tard». «Plus on attend, plus les gens sont affirmés, plus ils savent ce qu’ils veulent», a-t-il dit.

Écoles

Plus tôt mercredi, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a annoncé qu’un comité d’expert sera formé pour examiner la question, qui ne fera donc pas l’objet d’une commission parlementaire, comme le suggérait le Parti québécois.

S’il est d’accord qu’il faut qu’il y ait une véritable réflexion collective sur la question, M. Duhaime pense néanmoins que le gouvernement ne va pas assez loin, et qu’il devrait retirer toute trace des théories du genre du cursus scolaire en attendant que le débat se fasse.

«La réalité c’est que dans les écoles, la théorie du genre est déjà entrée», a tonné le chef conservateur, en pointant du doigt un document intitulé «Thèses et apprentissages sur l’éducation à la sexualité». Dans cette publication du gouvernement, il est notamment indiqué que les enfants «peuvent commencer à explorer leur identité de genre entre 3 et 7 ans», s’est insurgé M. Duhaime.

Selon lui, l’école «doit cesser de faire la promotion de la théorie du genre», car il revient aux parents d’aborder ces questions avec leurs enfants.

Il pense néanmoins que les enseignants pourraient répondre aux questions des enfants, si celles-ci se présentent, et que les bibliothèques scolaires peuvent conserver des livres à propos de ces théories, tant et aussi longtemps qu’il ne s’agit pas de lectures obligatoires.