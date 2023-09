L’ex conseiller Bussières cherche des donateurs pour 100 000 $

L’ancien conseiller municipal Yvon Bussières a lancé un appel aux donateurs afin de relancer le volet communautaire de l’église du Très-Saint-Sacrement, fermée et désacralisée depuis 2019.

Pour cette paroisse « sans culte », M. Bussières espère amasser 100 000 $ notamment pour le chauffage du bâtiment, de même que pour les fenêtres et les portes à réparer.

« Il faut d’abord faire les réparations et ensuit on pensera à la vocation. Ça va se passer en 2024 », a mentionné le septuagénaire qui s’est retiré en 2021 après 28 ans de service public et sept mandats dans le district de Montcalm-Saint-Sacrement.

Lors de la séance du conseil de quartier mardi soir, Yvon Bussières a lancé l’idée de trouver 100 personnes en mesure de donner 1000 $. « C’est 20 $ par semaine pendant 50 semaines. On veut ouvrir le sous-sol et amener des revenus à la paroisse pour repartir le communautaire. Ça prend des activités. On regarde aussi la problématique du stationnement dans le quartier. »

Du potentiel

Même si la pratique religieuse ne reprendra pas à cet endroit, l’ancien élu espère toujours protéger une partie du patrimoine du quartier où il est né.

« Je pense qu’on a le potentiel pour faire un beau projet d’envergure. Il y a énormément de possibilités », a-t-il ajouté en sollicitant aussi des bénévoles.

M. Bussières veut aussi profiter d’un anniversaire important puisque le bâtiment aura 100 ans dans quelques jours, le 16 septembre 2023.

Parmi les scénarios envisagés pour la suite, la firme Écobâtiment a réalisé une démarche de consultations visant à trouver une vocation.

L’idée d’un pôle sociocommunautaire et d’un pôle commercial axé sur l'alimentation émergent comme des « rassembleuses ».

Travaux d’urgence

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a classé et protégé l'église du chemin Sainte-Foy comme bien patrimonial. Le gouvernement du Québec s'est engagé à financer des travaux d'urgence de 4 M $.

Avant de songer à la vocation, la priorité sera de sécuriser les lieux pour rouvrir le site et la place extérieure.

Des étudiants à la maîtrise professionnelle de l'École d'architecture de l'Université Laval ont même imaginé un projet dans lequel le site deviendrait le cœur du quartier.