Leylah Annie Fernandez ne fait que passer à San Diego

La Québécoise Leylah Annie Fernandez s’est inclinée dès le premier tour du tournoi de tennis de San Diego.

Mardi soir, elle a baissé pavillon en trois manches de 6-3, 5-7 et 6-2 face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. La septième tête de série de l’événement et détentrice du 20e rang mondiale a triomphé en deux heures et 37 minutes.

Fernandez, 74e joueuse au classement de la WTA, a connu des difficultés lorsqu’elle était en possession des balles. Elle a commis 12 doubles fautes et réussi que 50% de ses premières tentatives de service. Elle a d’ailleurs été victime de sept bris. Sa rivale a pour sa part été brisée à quatre reprises.

Fernandez a connu ses meilleurs moments en deuxième ronde, en démontrant une belle résilience. Elle a notamment fait face à une balle de match, alors qu’elle était au service au 10e point.

Il s’agit d’un deuxième tournoi consécutif où Fernandez doit plier bagage dès sa première sortie, elle qui avait subi la défaite en lever de rideau aux Internationaux des États-Unis.

Au deuxième tour à San Diego, Haddad Maia affrontera l’Ukrainienne Marta Kostyuk. La 45e joueuse au monde a défait la Polonaise Magda Linette en deux manches de 6-2 et 7-6(5) lors de la première étape de la compétition.