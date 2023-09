Logements rares et chers: vous n’avez rien vu

Que vous vouliez devenir propriétaire ou louer un logement, cette période est éprouvante. Il manque d’habitations au Québec, au Canada. Principe élémentaire en économie: la rareté fait grimper les prix. Pour en ajouter cette année, les taux d’intérêt s’en mêlent.

Il n’y a pas d’autre solution que de construire plus d’unités de logements pour rééquilibrer l’offre et la demande. Or, la construction résidentielle va très mal au Canada. Les plus récents chiffres sur les mises en chantier font peur. On ne construit plus. Le problème chez nous semble pire qu’ailleurs.

L’inflation, par exemple, est un problème mondial. Lorsque Justin Trudeau se défend ainsi, il n’a pas complètement tort. Il peut être accusé d’avoir empiré le cas par des dépenses publiques hors contrôle, mais le phénomène est néanmoins mondial.

La même excuse ne peut pas être servie pour justifier l’affaissement du secteur de la construction. Malgré un ralentissement aux États-Unis, la tendance est loin d’être aussi inquiétante qu’ici. Nos gouvernements devraient paniquer.

Des chiffres

Je partage avec vous les données récentes sur la construction résidentielle dans les deux pays. Pour l’année 2022, l’industrie de la construction du Canada a connu une baisse de 12%, pendant que les États-Unis connaissaient une hausse de 17%. Un écart spectaculaire de 29%! (L’écart est moins grand dans le résidentiel.)

La construction résidentielle souffre aussi des hauts taux d’intérêt aux États-Unis. Néanmoins, on y observe de sérieuses poussées vers une reprise. Les mises en chantier ont grimpé en février, elles ont fait un bond énorme en mai puis un autre en juillet.

Au Canada, les mises en chantier résidentielles ont été en baisse pour quatorze des quinze derniers mois. Globalement, 2023 devrait être une année encore pire que 2022, à moins d’un redressement surprise à l’automne.

Pire à Montréal

Si vous pensez que la construction va mal au Canada, c’est encore pire au Québec. Pour la région de Montréal, les données compilées de l’année 2023 indiquent une baisse de 50% pour l’année. Oui! Cinquante pour cent de moins que pour l’année 2022, qui était loin d’être excellente!

Donc, pendant que politiciens et médias papotent à propos de la crise du logement, le problème s’aggrave rapidement. On n’a encore rien vu en matière d’impossibilité de se loger! Nous ne construisons jamais les habitations nécessaires pour loger les nouveaux arrivants.

Que se passe-t-il donc? Le marché ne semble plus répondre à une demande évidente. Taux d’intérêt, rareté de la main-d’œuvre, il existe des explications faciles. Pierre Poilievre y ajoute sa propre vision des choses: la lourdeur bureaucratique, les taxes, les délais et les frais de toutes sortes tuent la construction au Canada.

Qu’il ait les solutions complètes ou non, Poilievre pointe une urgence que les gouvernements de tous les niveaux doivent entendre. Il faut construire! Une bonne partie de la population souffre, surtout parmi les jeunes ménages.