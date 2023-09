L'Ukraine a fait de «grandes avancées» sur la voie de son adhésion à l'UE

L'Ukraine a réalisé de «grandes avancées» sur la voie de son adhésion à l'Union européenne, a affirmé mercredi à Strasbourg la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Face à ces progrès, «il est temps à présent de nous élever à la hauteur de cette détermination», a-t-elle déclaré devant les députés européens, dans son traditionnel discours sur l'état de l'Union.

Et, cela signifie qu'il faut réfléchir à la manière de nous préparer à former une Union plus complète», a-t-elle ajouté.

Plusieurs dirigeants européens s'interrogent sur la nécessité ou pas de réformer les institutions européennes pour qu'elles puissent être efficaces dans une Union à 30, voire davantage d'États membres.

Sur ce sujet, Mme von der Leyen a appelé à «dépasser les débats simpliste.. «La question n'est pas choisir entre approfondir l'intégration ou élargir l'Union. Nous pouvons, et nous devons faire les deux», a-t-elle assuré.

Elle n'exclut pas un changement de traité, mais, a-t-elle ajouté, «nous ne pouvons pas, et nous ne devrions pas, attendre de modifier les traités pour avancer sur la voie de l'élargissement».

«Nous pouvons adapter plus rapidement que cela notre Union en vue de son élargissement», a-t-elle encore dit.

En juin 2022, l'UE a accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion dans un geste hautement symbolique à la suite de l'invasion du pays par la Russie.

La Commission a défini sept critères de référence pour Kyïv, considérés comme des conditions à remplir pour entamer les négociations d'adhésion, notamment le renforcement de la lutte contre la corruption généralisée et les réformes judiciaires.

Elle doit rendre un rapport le mois prochain sur l'état des progrès réalisés par l'Ukraine, avant que les 27 ne se saisissent de la question lors des sommets de Grenade en octobre et de Bruxelles à la fin de l'année.

Si les pays de l'UE donnent leur feu vert, des négociations d'adhésion pourront alors s'engager avec l'Ukraine avant qu'elle ne rejoigne formellement l'UE. Ces négociations peuvent prendre plusieurs années.

Outre l'Ukraine, cinq pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie) et la Moldavie ont le statut de candidats à l'adhésion.