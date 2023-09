Meghan Markle est arrivée «un peu en retard» aux Invictus Games

Meghan Markle a présenté ses excuses pour avoir raté les premiers jours des Invictus Games.

La compétition sportive, fondée par le prince Harry pour les vétérans et militaires blessés, a démarré samedi (9 sept. 23) et ce n'est qu'hier que la duchesse de Sussex est arrivée en Allemagne, à Düsseldorf, où se déroule l'événement.

L'ancienne actrice a donc fait son premier discours lors de la soirée Family & Friends. « C’est tellement spécial d’être ici même si je suis un petit peu en retard à la fête, a-t-elle déclaré aux invités. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les Invictus et la Fischer House ont été créés pour réunir la famille, les amis et la communauté et j'ai dû passer un peu plus de temps pour préparer nos petits à la maison. »

Elle a indiqué avoir déposé ses deux enfants Archie, quatre ans, et Lilibet, deux ans, à l'école, avant de prendre son vol de la Californie vers l'Allemagne. « Trois milkshakes, un stop à l’école et j’ai atterri il y a quelques heures. Je suis ravie de pouvoir faire mon premier événement pour les Invictus Games avec vous. C’est incroyable et j’ai entendu dire que ça avait plutôt bien commencé », a-t-elle ajouté.

L'épouse du prince Harry a ensuite remercié la Fondation Fisher House pour son soutien à l'événement. L'organisation aide les familles des militaires et des anciens combattants hospitalisés. Près de 100 maisons Fisher ont été créées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. « J'ai eu la chance d'aller visiter l'une de leurs maisons à Los Angeles il y a quelques semaines et j'ai été tellement émue par tout ce qu'ils font, a-t-elle poursuivi. La réadaptation tient une grande place et doit se vivre en famille, pas seulement comme une expérience solitaire, ainsi que (l'organisation) le sait, mais vous aussi et mon mari également en créant les Invictus Games. Je suis très fière d'appartenir à la famille Invictus avec vous tous. »

Les Invictus Games, dans lesquels des soldats blessés et des anciens combattants s'affrontent lors d'épreuves sportives, ont été fondés par le prince Harry en 2014.