Mikael Backlund confronté à un choix déchirant

Même s’il veut porter l’uniforme des Flames de Calgary jusqu’à la fin de sa carrière, Mikael Backlund veut aussi gagner. La saison 2023-2024 sera déterminante à ses yeux.

Le vétéran de 34 ans aurait bien pu être nommé capitaine de l’organisation dont il porte l’uniforme depuis ses débuts, mais avec un contrat qui viendra à terme l’été prochain, l’incertitude règne.

La dernière saison, avec Darryl Sutter à la barre, a été tout sauf plaisante pour l’équipe. Backlund a établi un sommet en carrière de 56 points, sauf que les Flames n’ont pas participé aux séries éliminatoires.

«Il y a tellement de choses qui se sont passées durant l’année – le groupe d’entraîneurs, l’état-major, de grosses vedettes qui sont parties il y a un an –; je veux seulement voir où cette organisation s’en va», a expliqué le Suédois au réseau Sportsnet, mardi.

La porte est loin d’être fermée pour le plus récent vainqueur du trophée King-Clancy. L’un de ses objectifs est d’atteindre le plateau des 1000 matchs à Calgary, mais pour cela, il devra demeurer avec les Flames jusqu’en 2024-2024, puisqu’il lui manque 92 parties.

«Il ne me reste pas beaucoup d’années et je veux en profiter au maximum», a lancé celui qui n’a jamais touché la coupe Stanley.

Un vétéran à convaincre

C’est un véritable roman-savon que la concession albertaine a vécu durant la première moitié de 2023. Sutter est parti, tout comme le directeur général Brad Treliving. Ils ont respectivement été remplacés par Ryan Huska et Craig Conroy, deux Flames de longue date qui sont respectés par les joueurs.

Si l’ambiance s’améliore au sein du vestiaire, que les vedettes comme Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri connaissent une bonne saison et que participer aux séries demeure un objectif, Backlund restera avec plaisir.

«Si nous avons une bonne saison et que les choses se passent bien, que l’atmosphère est différente et que tout le monde est excité, se sent à sa place et que tout fonctionne, et que nous sommes une équipe du top 3 [dans notre section] en deuxième moitié de calendrier, ce serait important pour moi», a énuméré l’attaquant.

Après avoir passé autant de temps en Alberta, Backlund s’en voudrait de perdre confiance envers l’équipe qui lui a donné sa première chance. Les amateurs aussi.

«Les gens à l’aéroport viennent me voir directement et me disent : “J’espère que tu restes”. C’est toujours très spécial chaque fois que nous revenons à Calgary et recevons l’appréciation et l’amour des partisans et de la communauté», a-t-il raconté.