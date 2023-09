Dès novembre, vous aurez des rabais moins alléchants à la SAQ Dépôt

Les habitués de la SAQ Dépôt auront une surprise en novembre : les rabais offerts dans les 10 succursales deviendront moins alléchants. C’est là un des premiers gestes du nouveau patron de la Société des alcools du Québec (SAQ).

«Ce n’est pas une décision facile à prendre. On veut l’annoncer dès maintenant pour permettre aux clients d’anticiper s’ils le souhaitent», indique Jacques Farcy, qui est à la tête de la société d’État depuis la fin juin.

On obtient présentement 10% de rabais à l’achat de six bouteilles et 15% à l’achat de 12 bouteilles dans les succursales SAQ Dépôt. Ce rabais passera de 10% à 5% et de 15% à 10% en novembre.

La SAQ veut ainsi répondre aux préoccupations de santé publique, dit le patron de la boîte, alors que «ce n’est peut-être plus d’actualité d’offrir de gros rabais sur l’alcool en 2023».

La décision intervient à la suite du pire trimestre enregistré en 10 ans à la SAQ.

«On ne fera pas des ventes records cette année, c’est sûr», avoue le nouveau PDG.

La réduction de ces rabais est donc aussi une façon pour la SAQ de «faire face à [ses] exigences économiques».

TOMA ICZKOVITS

Trop complexe

Le mandat de 5 ans de Jacques Farcy s’amorce dans un contexte difficile. «C’est normal que l’alcool ne soit pas sur la liste de priorités des gens dont les revenus se contractent en raison de l’inflation», dit-il.

Un de ses souhaits est de simplifier les manières de faire de la SAQ, qui, de son propre aveu, sont parfois trop compliquées.

«Les règles qui encadrent le commerce de l’alcool avec les accords internationaux sont un peu complexes, par exemple», dit M. Farcy.

Pour cet homme qui a passé sa vie professionnelle dans le commerce de détail – il était le patron de la SQDC jusqu’à récemment –, la satisfaction du client demeure la priorité.

Il rappelle que 80% des Québécois consomment de l’alcool et que c’est un marché très important – la SAQ a fait des ventes de 4 milliards$ pour l’exercice 2022-2023.

«En tant que Français d’origine, je n’ai jamais vu un détaillant offrir autant de choix, autant de variété», assure Jacques Farcy.

Fin des indemnités de départ

Le départ de sa prédécesseure, Catherine Dagenais, avait fait grand bruit alors qu’elle est partie avec une allocation de transition de 450 000$.

M. Farcy a mis fin à cette indemnité de départ dès son arrivée. Il gagnera quant à lui 528 215$, soit 13,5% de plus que Mme Dagenais.

Le nouveau patron devra aussi renouveler la convention collective des 5400 employés membres du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ, échue depuis le 31 mars dernier.

Certains employés sont actuellement en moyen de pression et ont cessé de porter leur uniforme en succursale.

«C’est sûr que ça va se régler. On vient de faire appel à un médiateur à la table de négociation et ça va bien», assure-t-il.