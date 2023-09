Monia Chokri explore l’amour et le désir féminin dans son nouveau film, «Simple comme Sylvain»

Monia Chokri souhaitait depuis longtemps écrire et raconter une histoire d’amour. Dans Simple comme Sylvain, son troisième long métrage, l’actrice et réalisatrice explore la complexité du sentiment amoureux en réfléchissant notamment aux notions de couple et de désir.

Présenté en première mondiale au dernier Festival de Cannes, où il a reçu un bel accueil critique, Simple comme Sylvain met en scène le personnage de Sophia (Magalie Lépine-Blondeau), une professeure de 40 ans qui enseigne la philosophie à l’université du troisième âge.

Sophia est en couple depuis dix ans avec Xavier (Francis-William Rhéaume), un professeur de science politique qui la rend heureuse même s’ils n’ont plus de rapports sexuels depuis longtemps. Sa rencontre avec Sylvain (Pierre-Yves Cardinal), un entrepreneur en construction engagé pour rénover son chalet des Laurentides, viendra chambouler tout son quotidien.

PHOTO FOURNIE PAR IMMINA FILMS

Entre Sophia et Sylvain, le coup de foudre est instantané. Et même s’ils ont des modes de vie aux antipodes, les deux tourtereaux décideront de faire le grand saut en tentant de vivre leur amour au grand jour.

Monia Chokri avait déjà exploré l’amour fraternel dans La femme de mon frère, son premier long métrage lancé en 2019, et les questionnements sur le couple étaient bien présents dans son film suivant, Babysitter, sorti l'an passé. Simple comme Sylvain, qu'elle décrit comme une « comédie mélancolique », s’inscrit donc dans la continuité de sa réflexion sur le sujet.

« Je suis une amoureuse moi-même, alors j’aime réfléchir sur les constats de l’amour », explique-t-elle simplement en entrevue au Journal.

La cinéaste de 41 ans aurait pu tourner Simple comme Sylvain plus tôt dans sa carrière (elle a commencé à écrire le scénario il y a déjà six ans). Mais elle se réjouit d’avoir attendu la fin de la pandémie pour le faire.

« Après la pandémie, je me suis dit que je voulais faire un film qui soit charnel, où on s’embrasse, où les enfants grimpent sur les parents, souligne-t-elle. Il y a quelque chose de sensuel dans ce film-là qui nous réconcilie avec le manque qu’on a eu [pendant la pandémie] de toucher les autres et de les apprécier par le contact physique. »

Photo Martin Alarie, Agence QMI

Classes sociales

Si les thèmes de l’amour et du désir féminin sont au cœur de Simple comme Sylvain, le film offre aussi une réflexion sur la lutte des classes sociales. En entrevue, Monia Chokri évoque une statistique révélatrice : environ seulement 6 % des gens traversent leur classe sociale pour avoir une relation de couple avec une personne d’un autre milieu social.

« Le couple, c’est un système comme celui de la famille, observe-t-elle. C’est un système politique, social et économique qui est lié à l’amour depuis assez récemment dans l’histoire de l’humanité. Donc on met une pression sur ce système-là qui n’est pas du tout fait pour faire subsister l’amour et le désir.

«La grande question, c’est : est-ce que l’amour et le désir doivent être toujours liés ? Est-ce qu’on peut se passer de désir charnel pour continuer à développer une relation d’amour ? Ce sont des questions [auxquelles il est] difficile de répondre. »

Avec sa meilleure amie, Magalie Lépine-Blondeau, à qui elle a confié le rôle principal de son long métrage, Monia Chokri s’est aussi lancé le défi de filmer le désir féminin avec un regard féminin.

« C’était très clair dès le départ que je ne voulais pas filmer sa nudité », précise-t-elle à propos du personnage de Sophia.

« Je voulais qu’elle devienne un être désirant et pas juste un être désiré. C’est son regard à elle. J'ai filmé les scènes de sexe comme des scènes de dialogue et des scènes qui font avancer l’action. Ça ne m’intéresse pas de faire des scènes de sexe pour faire des scènes de sexe. Notre rapport à l’érotisme et à l’image, c’est beaucoup comment on regarde les femmes, mais on a oublié d’érotiser le corps de l’homme, comme s’il n’était pas intéressant. C’est pour ça que j’ai fait plusieurs gros plans sur le corps de Sylvain dans les scènes sensuelles. »

Le film Simple comme Sylvain prend l’affiche le 22 septembre.