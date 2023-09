Pas de hausse des seuils d’immigration avant au moins 2026, recommande le Commissaire à la langue française

Le nouveau Commissaire à la langue française invite Québec à la prudence. Il ne faut pas hausser les seuils d’immigration avant au moins 2026, le temps que davantage de nouveaux arrivants utilisent le français au travail et dans l’espace public.

Benoît Dubreuil était de passage mercredi à l’Assemblée nationale dans le cadre des consultations sur la planification de l’immigration.

«Je propose une approche prudente basée sur les résultats», a soutenu le nouveau chien de garde de la langue française.

Pour s’assurer de la vitalité du français au Québec, le Commissaire recommande au gouvernement Legault de se donner une cible de 85% des immigrants économiques utilisant le plus souvent le français au travail et dans l’espace public. Les seuils ne devraient être augmentés que si on atteint cet objectif, donc pas avant 2026, le temps qu'on recueille les résultats d'une enquête auprès des nouveaux arrivants reçus.

À l’heure actuelle, il y aurait plus ou moins 65% des personnes admises dans la catégorie de l’immigration économique utilisant le français le plus souvent au travail et dans l’espace public.

Rappelons que le gouvernement de la CAQ propose deux scénarios: Le maintien des seuils actuels à 50 000 immigrants permanents par an ou une augmentation graduelle à 60 000 d'ici 2027.

Devant l’explosion du nombre d’immigrants temporaires, dont le nombre est passé d’environ 100 000 en 2013 à quelque 372 000 à la fin mars 2023, M. Dubreuil suggère aussi au gouvernement de réduire la proportion de détenteurs d’un permis temporaire qui ne connaissent pas le français.

Nouvellement en poste, le Commissaire Dubreuil a également l’intention de se pencher prochainement sur l’application de la Loi 101 aux cégeps. «Ça prend une vision pour le post-secondaire».

