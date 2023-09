Pluie d’hommages pour Denise Bombardier à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a rendu mercredi un vibrant hommage à la journaliste et essayiste Denise Bombardier, décédée le 4 juillet dernier.

En fin d’avant-midi, les parlementaires ont adopté unanimement une motion pour honorer la mémoire de cette « figure incontournable du paysage médiatique québécois ».

Le ministre de la Culture Mathieu Lacombe a loué la fougue, l’audace et le franc-parler de Mme Bombardier, en rappelant au passage « son amour ardent et combatif » pour la langue française.

« Pour elle, protéger sa langue constituait un geste d’ouverture vers les autres francophones de partout dans le monde, et non une position de repli », a-t-il déclaré.

Puis, la députée libérale Michelle Setlakwe a souligné « l’apport incommensurable » de Denise Bombardier pour les femmes au Québec, à qui elle a donné la confiance de « s’exprimer en tant que femmes et d’exiger le respect des hommes ». L’élue de Québec solidaire Ruba Ghazal a quant à elle insisté sur les réalisations universitaires de « Mme B. », qui détenait un doctorat en sociologie à la Sorbonne.

Enfin, le député péquiste Pascal Bérubé a rappelé « le courage intellectuel, l’intégrité, l’éloquence, l’amour de la langue française et le sens des convictions » de cette femme qui « était à son aise dans les controverses ».