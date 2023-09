Procès pour homicide involontaire: un homme aurait laissé mourir sa femme quasi paralysée sans soins

Un homme de Terrebonne accusé d’homicide involontaire subit son procès, lui qui aurait laissé mourir sa conjointe quasi paralysée dans d’horribles circonstances en ne lui prodiguant pas les soins appropriés.

« Johanne Bilodeau est décédée d’un choc septique causé par de multiples infections. Ses blessures auraient pu être traitées et guéries si [elle] avait reçu des soins médicaux adéquats et si ses besoins de base tel que se nourrir, s’hydrater et se laver, avaient été comblés », a expliqué d’emblée la procureure de la Couronne, Me Geneviève Aumond, lors de son exposé d’ouverture.

Le procès devant jury de Bruno Turcotte s’est ouvert ce matin au palais de justice de Laval. L’homme de 61 ans est accusé d’homicide involontaire pour avoir laissé mourir sa femme en ne lui prodiguant pas les soins et choses essentielles à sa vie.

Un AVC survenu neuf ans plus tôt avait laissé Johanne Bilodeau avec de lourdes séquelles et elle avait besoin de soins importants au quotidien. La femme de 58 ans dépendait totalement de Turcotte, qui avait pris sa femme à sa charge.

Or, le 23 septembre 2020, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital dans un état lamentable. Elle est décédée moins de 24 heures plus tard.

« La victime était dénutrie, déshydratée, maigre, son hygiène corporelle était déficiente. Son corps présentait plusieurs plaies de pression importantes, certaines exposant même ses os. D’autres plaies étaient également présentes sur son corps, notamment des trous au niveau de sa cage thoracique », a détaillé Me Aumond au jury, composé de huit femmes et quatre hommes.

Le procès de Bruno Turcotte présidé par le juge Daniel W. Payette se poursuit toute la journée.