Québec, ville gourmande: il y a des nouveautés au Grand Marché et vous allez adorer

Plusieurs nouveautés ont fait leur apparition dans les dernières semaines au Grand Marché de Québec, pour le plus grand plaisir des gourmands. Je vous partage quelques découvertes récentes qui valent le détour. En plus, c’est le temps idéal pour une visite alors que les étals des maraîchers regorgent de fruits et légumes de saison.

Bottega: de la pizza à la pointe

Dès que j’ai mis le pied dans l’enceinte du marché la semaine dernière, j’ai été happée par l’odeur de la pizza. Le coupable? Le chef Mario Russo qui a transformé l’épicerie fine – située à droite en entrant – en comptoir de pizza et spécialités italiennes. «On fait une bonne pizza italienne, comme à New York. Et à Québec, le monde aime la pizza», lance avec bonhomie ce Montréalais, qui vit ici depuis cinq ans. Il a amené dans l’aventure Ismet Uka, son complice du restaurant italien Birra et Basta sur Saint-Joseph.

Photo Marianne White

Les deux sont aux commandes du four et vous proposent une dizaine de variétés de pizzas en pointe chaque jour à petit prix (entre 5$ et 6,50$ la portion).

Photo Marianne White

Vous pouvez aussi commander des pizzas entières (médium ou extra large), essayer leurs calzones, pizzas romaines (carrées) ou vous laisser tenter par la pizza piena (recouverte d’une pâte feuilletée). Celle-là te remplit l’estomac en un rien de temps, me met en garde Mario. J’ai plutôt opté pour une savoureuse pointe de pizza et des polpettes réconfortantes.

Photo Marianne White

D’excellentes pâtes sèches importées d’Italie sont aussi en vente dans la section épicerie du Bottega.

Photo Marianne White

La Dinette: un comptoir vachement cool

Depuis la mi-juin, le comptoir-lunch La Dinette accueille les clients dans l’allée centrale avec des mets 100% fromage qui mettent en valeur les produits de la Laiterie de Charlevoix. L’entreprise familiale fait ainsi un premier pas dans la restauration. «Ça faisait partie de nos plans depuis le début au Grand Marché, m’explique le copropriétaire Philippe Labbé. Et la réponse est très bonne.» Le menu à l’ardoise propose une variété de grilled cheese, une soupe à l’oignon gratinée et des créations au gré des arrivages.

Photo Marianne White

Comme la saison du maïs bat son plein, la cheffe Sandy Walker et sa brigade préparent en ce moment des épis garnis bons à s’en lécher les doigts. J’ai adoré la version mexicaine, avec de la crème sure, une mayo épicée et du fromage émietté. Si vous n’avez pas envie de vous salir autant que moi en le mangeant, vous pouvez l’essayer en salade!

Photo Marianne White

Profitez de votre visite pour faire le plein de fromages au kiosque voisin de la Laiterie, nouvellement agrandi.

Joe Smoked Meat: enfin à Québec!

Le fameux smoked meat de cette institution de Baie-Saint-Paul est offert ici depuis juin. L’entreprise, fondée par José Poulin, voulait se rapprocher de sa clientèle qui fait souvent la route pour se procurer ses produits.

Photo tirée du Facebook de Joe Smoked Meat

En plus de la viande sous vide, on trouve aussi des saucisses, des côtes levées, des galettes de burger, ainsi que des plats préparés comme de décadentes lasagnes et un gratin au smoked meat. J’ai eu un coup de cœur pour leur mayo chipotle, juste assez relevée pour mettre du piquant dans les sandwichs.

Photo Marianne White

So-Cho: plus que de la saucisse

En plus de ses 62 sortes de saucisses artisanales, So-Cho tient depuis peu diverses coupes de viandes de l’entreprise Charcuterie Charlevoisienne. Brochettes, côtelettes, filets de porc marinés, steaks, etc., ce n’est pas le choix qui manque pour étirer la saison du BBQ.

Photo tirée du Facebook de So-Cho

Des heures d’ouverture prolongées et plus

Dès cet automne, le Grand Marché sera ouvert jusqu’à 19h les soirs des matchs des Remparts. Si vous voulez casser la croûte lors des autres événements au Centre Vidéotron, le marché sera ouvert jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle.

Et ce n’est pas fini pour les nouveautés. Le directeur général du Grand Marché, Steve Ross, m’a confirmé que deux commerces vont s’ajouter en octobre: un comptoir de fruits et légumes bios, ainsi qu’une boucherie.