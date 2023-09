Rencontre privilégiée avec les artisans d’«Indéfendable»

La deuxième saison d’Indéfendable est de retour sur les ondes de TVA, au plus grand plaisir des téléspectateurs, qui sont plus d’un million à suivre le quotidien du cabinet Lapointe, Macdonald et Desjardins.

Izabel Chevrier et Richard Dubé, les auteurs de la série, se disent très fiers du succès que connaît leur émission, même s’il est difficile à prédire.

Ancien procureur de la défense, Richard Dubé avait ce projet en tête depuis 35 ans.

Leur équipe d’avocats, des comédiens chevronnés, s’est d’ailleurs taillé une place bien spéciale dans le cœur des Québécois.

Sophie Thibault a eu un accès privilégié au plateau de tournage.

Elle en a profité pour rencontrer les trois vedettes de la série et le couple d’auteurs qui a porté ce projet.