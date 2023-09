Réseautage au grand air pour la CCIQ

L’équipe de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec: Manon Fortin, Magali Beaudoin, Souraya Nino, le président et chef de la direction Steeve Lavoie, Joannie Rhéaume, Alexandra Masson-Wong, Frédérique Vattier, Laurianne Routhier, Mylène Bérubé et Geneviève Guillemette. Photo Amélie Deschênes