Trudeau, un employé qui fait trop souvent d’erreurs sans amélioration

Depuis 2015, le Canada part en vrille. On a beau accuser la pandémie et la guerre en Ukraine, il n’en demeure pas moins que le capitaine du navire préfère l’image et les futilités. N’en avez-vous pas assez?

Justin et Barbie, Justin et Oppenheimer, Justin en Inde, Justin et ses amis, les chaussettes de Justin, Justin part en guerre (comme si c’était notre rôle à l’international et qu’on avait les moyens!), Justin a la COVID, et j’en passe.

Justin est une distraction. Il joue un grand rôle, celui de premier ministre, mais son jeu d’acteur est pénible à la longue.

Récession?

Souvenez-vous de l’automne 2008. Une crise bancaire et financière mondiale provoque une onde de choc dans l’économie de plusieurs pays. Harper est alors le premier ministre. Il va proposer un plan de relance avec les habituelles mesures gagnantes: baisser les impôts pour mettre plus d’argent dans les poches des contribuables et construire. Parizeau me l’avait une fois mentionné: «Mme Mourani, si vous voulez relancer une économie, vous devez investir dans les travaux publics.» C’est donc un b.a.-ba.

Savez-vous quelle est la grande différence entre Harper et Trudeau? Harper bouffe de l’économie. C’est sa passion. Il a une maîtrise en économie. Trudeau n’y connaît rien. On peut ne pas être en accord avec toutes les positions des conservateurs, mais on doit au moins reconnaître qu’on a surfé sur la récession alors que plusieurs pays étaient frappés de plein fouet.

Lors du dernier budget fédéral, Justin nous a promis une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère. C’est d’ailleurs le titre de son budget. Il est vrai qu’avec une ministre des Finances qui n’y connaît rien en économie et qui, à mon sens, a été la pire ministre des Affaires étrangères, puisqu’elle nous a entraînés dans une guerre avec la Russie qui est loin de contribuer à notre économie, on n’est vraiment pas sortis de l’auberge de la misère.

Responsabilité de l’opposition

Savez-vous quelle est la beauté des gouvernements minoritaires? Ils peuvent être défaits par l’opposition. Justin en a eu deux. C’est bien la preuve que la population canadienne n’est pas vraiment convaincue de son choix.

Bien évidemment, il faut que l’opposition fasse son travail, mais ce n’est pas le cas. Comme vous le savez, le NPD de Singh a fait une entente avec Justin en 2022, à savoir de voter en faveur de leurs budgets. Il a ainsi promis de soutenir sa mauvaise gestion économique, quel qu’en soit le prix pour la population. Or, le seul vote qui peut défaire un gouvernement est celui sur son budget.

Et le Bloc Québécois? Il ne peut rien faire.

Il y a une chose que j’ai apprise en politique. Si tu veux faire entendre ta voix dans une fédération, il faut t’asseoir à la table des décisions, et pour l’instant, par nos choix politiques, nous sommes toujours assis dans l’opposition.