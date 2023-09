Un goût de vengeance chez les Alouettes après une cuisante défaite à Toronto

Le Québécois Pier-Olivier Lestage ne s’est pas gêné pour parler de «vengeance» en pensant au prochain match des Alouettes, vendredi, face aux Argonauts.

• À lire aussi: Alouettes: l'expulsion d'Austin Mack est une leçon pour tous

• À lire aussi: Le château de cartes des Alouettes s’effondre

• À lire aussi: Benoît Marion: un Québécois échappé par les Alouettes

C’est que samedi, à Toronto, Lestage et ses coéquipiers ont encaissé un dur revers de 39-10 devant la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football.

«Oui, définitivement!» a répondu mercredi du tac au tac le joueur de ligne offensive quand un journaliste lui a demandé s’il souhaitait venger la dernière défaite.

«C’est sûr que si on perd un match de cette façon et qu’on a la chance d’affronter de nouveau cette équipe-là la semaine d’après, on ne veut pas que le même scénario se reproduise», a précisé l’athlète originaire de Saint-Eustache au terme d’un entraînement de deux heures qui s’est amorcé avec quelques gouttes de pluie avant de se conclure sous le soleil.

Se tirer dans le pied

Les Argonauts (10-1) ont complètement dominé les Alouettes (6-6), qui malgré un troisième échec consécutif, demeurent au deuxième rang dans la section Est.

«On doit jouer du meilleur football dans les trois phases du jeu et nous le ferons, a prédit l’entraîneur-chef du club montréalais, Jason Maas. On ne peut rejouer le match de la semaine dernière, mais on peut apprendre.»

«On a apporté plusieurs correctifs [...] et nous savons que nous sommes une meilleure équipe que ce que nous avons démontré», a-t-il enchaîné.

En plus de l’indiscipline, incluant l’expulsion hâtive du receveur de passes Austin Mack pour un geste antisportif, ce sont les revirements qui ont coûté cher aux Moineaux contre les Argos.

«En première demie, on a occasionné quatre revirements, a rappelé l’instructeur de la ligne à l’attaque, Luc Brodeur-Jourdain. On a donc donné un bon positionnement de terrain à une équipe qui a toujours su marquer des points.»

«Tout le monde crée des revirements, mais Toronto capitalise chaque fois. ll suffit qu'on les imite», a suggéré Kaion Julien-Grant.

Plus de 70 joueurs

Le receveur éloigné ontarien pourrait d’ailleurs effectuer un retour au jeu vendredi. Après avoir connu un début de saison du tonnerre, étant une des cibles favorites du quart-arrière Cody Fajardo avec 486 verges en 31 attrapés, Julien-Grant s’est visiblement blessé à une main le 30 juillet face aux Stampeders de Calgary. Il portait d’ailleurs des gants à l’entraînement mercredi.

«Je n’ai pas mal, tout va bien», a-t-il lancé aux journalistes.

Les Alouettes pourraient aussi retrouver le secondeur Avery Williams et le demi défensif Dionté Ruffin.

«De voir ces vétérans revenir, ça donne un coup de pouce à la tertiaire, a mentionné le coordonnateur des unités spéciales, Byron Archambault. [...] Il y a certaines games où les jeunes ont dû chausser les souliers de vétérans qui avaient super bien commencé l’année.»

Stanback incertain

Maas a rappelé que plus de 70 joueurs avaient mis les pieds dans le vestiaire des Alouettes cette saison.

«C’est excitant de retrouver des partants. En fait, toute la formation me réjouit, car nous avons beaucoup d’expérience et de profondeur, alors nous pouvons choisir les bons gars aux bons moments. Nous devons maintenant permettre aux joueurs d’évoluer ensemble pendant plusieurs matchs afin de créer de la cohésion.»

Par ailleurs, la présence du porteur de ballon William Stanback, blessé à la main droite samedi, demeure incertaine, même s’il «a effectué de solides courses aujourd’hui à l’entraînement», selon Maas.