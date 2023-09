Une formation en ligne pour le vivre-ensemble dans les milieux de travail de Québec

Pour obtenir de meilleurs outils au sujet du vivre-ensemble, une formation en ligne de 3 heures, au coût de 10$, est désormais offerte dans les milieux de travail de Québec.

L’annonce en a été faite mercredi après-midi par la Ville de Québec, l’Université Laval et Beneva.

« Nous sommes partis d’un besoin exprimé par les employeurs, celui de mieux comprendre la diversité sous toutes ses formes et d’y faire une place en milieu de travail », a expliqué le maire de Québec, Bruno Marchand, en point de presse.

Concrètement, les personnes qui suivront la formation auront accès à quatre modules de formation « présentant les bonnes pratiques favorisant l’accueil et l’inclusion des personnes issues de la diversité et la collaboration en milieu de travail ». Cela inclut des mises en situation, des exercices de réflexion ainsi que des témoignages.

La formation a été préparée par les experts de la Chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi (CRIDE) et du Service de développement professionnel (SDP) de l’Université Laval en collaboration avec l’experte-conseil en diversité, équité et inclusion de la Ville de Québec.

Une ville qui se transforme

Cette formation est d’autant plus intéressante à suivre que la Ville de Québec devient de plus en plus « bigarrée » (un nombre record de nouveaux arrivants y a été enregistré en 2022) et que les milieux de travail ne sont plus aussi homogènes qu’avant, a expliqué M. Marchand.

« Vous me direz que ce n’est pas la seule pierre à l’édifice qu’on essaye de construire. Vous avez tout à fait raison. C’est une pierre de plus. Elle n’est pas suffisante seule. Elle témoigne de cette communauté en mouvement », a ajouté le maire de Québec.

Plusieurs partenaires offriront cette formation à leur personnel. Il s’agit de la Municipalité, de l’Université Laval, de Beneva (qui y investit 250 000$), de l’Aéroport de Québec., de La Maison Simons, du Musée de la civilisation, de Norda Stelo et de Québec International.

Outre la formation en ligne, la Ville de Québec a également annoncé la tenue d’une conférence de Dean Bergeron, médaillé paralympique, actuaire et conférencier émérite le 26 octobre au Musée de la Civilisation ainsi que d’autres activités de sensibilisation.