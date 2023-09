Une techno québécoise séduit le géant américain Six Flags

La techno québécoise de bracelet intelligent Connect & Go vient de décrocher un important contrat en séduisant les quatre plus gros parcs aquatiques au monde de Six Flags.

« On est fier que ce soit une techno québécoise qui sera développée dans les plus gros parcs américains », lance avec fierté au Journal Dominic Gagnon, PDG de Connect & Go.

« Ce sont Six Flags qui nous ont approchés. Notre bracelet permettra aux gens de payer ce qu’ils achètent sur le site avec une puce intégrée dans le bracelet intelligent », poursuit-il.

Six Flags sont la plus grosse société de parcs à thème avec 27 parcs aux États-Unis au Mexique et au Canada. Le groupe vaut 2,7 G$ en Bourse.

Texas, New Jersey, Los Angeles, Phoenix... le bracelet intelligent de l’entreprise montréalaise fera donc son entrée dans ces parcs aquatiques majeurs.

Bientôt à La Ronde ?

Au Journal, Dominic Gagnon refuse de chiffrer le contrat, mais parle d’un montant « dans les sept chiffres ».

« Ça nous positionne sur la planète. On aimerait ensuite aller dans tous les parcs de Six Flags », ajoute celui qui est déjà au Zoo de Granby, au Parc Safari et au Super Aquaclub avec d'autres types de bracelets.

En avril 2020, durant la pandémie, le numéro 1 de la techno avait confié au Journal les difficultés auxquelles faisaient face alors les petites entreprises avec les confinements.

Aujourd’hui, sa PME décolle comme jamais auparavant.

Si la lune de miel perdure, Connect & Go espère pouvoir s’imposer par après dans d’autres parcs de Six Flags, dont celui de La Ronde, au Québec.

« On devrait annoncer une bonne nouvelle en Europe bientôt. Notre langue française et le fait que je sois Québécois permettent de travailler tant en Amérique du Nord qu’en France», conclut Dominic Gagnon avec le sourire.