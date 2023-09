POLIQUIN, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 août 2023, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé paisiblement monsieur Jean Poliquin, entouré de sa famille. Il était le fils de feu dame Alice Carmichael et feu monsieur Robert Poliquin. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Gisèle Carrier et la mère de ses enfants, feu Denise Fortin, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Michel Lambert), feu François et Robert (Annie Bilodeau); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Alexandra Lambert (Jean-Pierre Lebel) et leurs enfants Léa, Ludovik et Lexie; Marie Pier Lambert et ses enfants Logan et Emma; Julie Brault (Patrick Baillargeon) et leur enfant Antoine; Éric Brault-Poliquin (Édith Arseneault); Laurie Poliquin (Joël Babin) et Maude Poliquin; ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise (Paul Simard), Josette (Jean-Claude Fortier) et feu Richard (Renée Masson); feu Fernand Fortin (Colette Beaumont); ses filleules Johanne Fortin, Nathalie Simard et Frédérick Poliquin, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier le personnel soignant ainsi que les médecins de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Qc, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.