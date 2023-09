GOULET, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Goulet, époux de madame Claudette Picard, fils de feu madame Marguerite Paquet et de feu monsieur René Goulet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 17 septembre 2023, de 13 h à 16 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure et en toute intimité. Outre son épouse, madame Claudette Picard, il laisse dans le deuil ses filles: Lynda (Pierre Dubord) et Johanne; ses petits-enfants: Véronique Dubord et Isabelle Dubord; son arrière petite-fille Annabel Lemieux; son frère Gérard (Ginette Lavoie); sa filleule Guylaine Goulet (Simon Julien); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Paul-Émile (feu Jacqueline Labbé), feu Roland (Madeleine Lachance), feu Jeannine (Napoléon Vaillancourt), feu Roger (feu Jeannine Grégoire), feu Louisette (feu Jean-Marie Tremblay), feu Jean-Marie (feu Thérèse Côté), feu Florent (Monique Vigneault), Denise (feu Jean-Paul Lachance), feu Yolande (feu René Langlois), Jean-Yves (feu Rachel Giroux), feu Claude (Marie-Paule Gauthier), son ami de toujours Jean-Paul Lelièvre (Gaétane Thibault) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre son fils bien aimé Yvon.