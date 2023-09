DOIRON, Marie-Chantal



Au C H U L de Québec, le 5 juillet 2023, à l'âge de 49 ans, est décédée madame Marie-Chantal Doiron, fille de madame Élysabeth-Suzanne Poulin et de feu monsieur Benoît Doiron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa mère Elysabeth Suzanne ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines. Elle laisse également dans le deuil toute la famille de feu monsieur Michel Hudon, conjoint de sa mère.L'accueil des condoléances se fera de 10h30 à 11h et une cérémonie d'interprétations musicales choisies pour l'occasion de 11h à 12h. Un buffet rencontre amicale sera servi par la suite de 12h à 14h au même endroit.