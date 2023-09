CHAYER, Rolande



Au centre de soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 15 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Rolande Chayer, épouse de monsieur Yvon Gignac, fille de feu madame Gertrude Martel et de feu monsieur Clément Chayer. Native de Donnacona, elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Gilbert. Madame Chayer laisse dans le deuil son mari Yvon Gignac; ses filles Andrée (Pierre-Paul Vaudreuil) et Linda (feu Stéphane Flynn) (Réal Guay); ses petits-enfants : Sébastien, Mélanie (David Di Blasio), Marc-Antoine (Annie De Sylva-Limoges), Samuel et Dominic; son arrière-petit-fils Matteo; son frère Richard (feu Roselyn Rawn); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses soeurs : Madeleine (Émile Lajeunesse), Denise (Bertrand Deschênes), Jeannine et son beau-frère Gilles. Nous sommes grandement reconnaissant envers l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et envers son médecin de famille le docteur Gérard Maleza. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec dans le Fonds spécifique de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (https://fondationduchudequebec.org)