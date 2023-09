DOSTIE, Louise



Le 22 juin 2023, à l'Hôtel-Dieu de Québec, est décédée paisiblement, entourée de sa famille, madame Louise Dostie, à l'âge de 58 ans, fille de dame Jacqueline Rochette et de feu monsieur Gilles Dostie. Elle résidait à Québec. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Jacqueline; ses chers enfants : Émilie (Olivier Gauvin-Tremblay), Claudia et Antoine Bergeron (Sandrine Grandmont); ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis chers.La famille vous accueillera aude 9 h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Département de médecine familiale et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université Laval (Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325 rue de l'Université local 3402, Québec, Qc, G1V 0A6 ; (418) 656-3292 ; ulaval.ca/fondation/donner/fonds/4429) ou à l'École de psychologie de l'Université Laval (Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325 rue de l'Université local 3402, Québec, Qc, G1V 0A6 ; (418) 656-3292 ; ulaval.ca/fondation/donner/fonds/9244).