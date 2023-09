BOISVERT, Guy



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 29 août 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Guy Boisvert, époux de dame Luce Bouchard. Monsieur Boisvert laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Jean et Marie-Josée; ses petits-enfants: Jeffrey, Mathew et Misty-Lee; ses frères et soeurs de la famille Boisvert: feu Pauline, feu Jean-Marie (feu Laurette Poulin), feu Colette (feu Marcel Fréchette), feu Marie-Rose (feu Gérard Giroux) feu Jules (Irma Pellerin), feu Gabriel (feu Irma Poulin), feu Jacques (Raymonde Gosselin), Noël, Élisa et Antoine (Jeannine Roy); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bouchard: feu Madeleine (feu Patrick Nadeau), Marie-Ange (feu Benard Favreau), feu Raymond (Pierrette Bélanger), feu Marie, Louise (Jacques Ducharme), Viateur (feu Aline Bastien), Raymonde, Suzanne (François Painchaud), feu Louis et Michel (Madeleine Richard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au Dr Morasse et à son équipe du 3e étage des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps,de 9h à 11h à la). Si vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.residencefuneraireclaudecharest.com le samedi 16 septembre 2023 à 11h ou en différé, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "Voir la cérémonie".La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à ladès 9h.et de là, au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) https:// fondation-iucpq.org/