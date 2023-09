DEFOY JOBIN, Jeannette



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 22 août 2023, à l'âge de, est décédée madame Jeannette Defoy Jobin, épouse de feu monsieur Marcel Defoy, fille de feu madame Laura Gamache et de feu monsieur Alfred Jobin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge, Michel (Thérèse Bernard), Diane (feu Roland Lafond), Danielle, Marielle et Marc (Linda Daigle); ses 12 petits-enfants; ses 22 arrière-petits-enfants; sa sœur Lise (Yvon Giguère); ses belles-sœurs : Yvette Hamel (feu André Jobin) et Gisèle St-Pierre (feu Noël Boucher), ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait dont ses frères et sœurs : Gertrude (feu Laval Charest), Gemma (feu Paul-Émile Rhéaume), Paul (feu Fernande Bernard) et Roger (feu Madeleine Laverdière); ses beaux-frères et belles-sœurs Defoy : Jeanne d'Arc (feu Paul-Émile Galipeau), Madeleine (feu Salvator Sanna), Magella (feu Juliette Marineau), Paul-Henri (feu Fernande Benjamin), Yolande (feu Rosaire Gagnon) et Jean-Guy (feu Carmen Boivin), sans oublier ses parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances de 13 h à 14 h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. La famille remercie le personnel du centre d'hébergement d'Assise pour les soins prodigués ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.