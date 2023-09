17 espoirs des autres équipes sous la loupe pour le tournoi des recrues à Buffalo

Pour une deuxième année de suite, les Sabres seront les hôtes d’un tournoi des recrues regroupant six équipes de la LNH à Buffalo, du 15 au 18 septembre.

En plus du Canadien et des Sabres, les Sénateurs d’Ottawa, les Bruins de Boston, les Devils du New Jersey et les Penguins de Pittsburgh y participeront.

Le CH jouera trois matchs, soit contre les espoirs des Sabres, des Sénateurs et des Bruins.

Le Journal vous offre un coup d’œil sur les meilleurs espoirs à ce tournoi qui n’endosseront pas le chandail du Canadien.

Sabres de Buffalo

Zach Benson

Getty Images via AFP

Ailier gauche, 1er tour (13e) en 2023

Ailier électrisant et rapide, mais pas le plus imposant à 5 pi, 10 po et 170 lb, Benson a amassé 98 points avec le Ice de Winnipeg dans la Ligue junior de l’Ouest. Un talent brut.

Matthew Savoie

Centre, 1er tour (9e) en 2022

Les Sabres ont pigé dans la cour de Winnipeg une autre fois avec Savoie. À l’image de Benson, il n’a rien d’un colosse, mais il a une très bonne vision du jeu. Il a récolté 95 points la saison dernière.

Jiri Kulich

Centre, 1er tour (28e) en 2022

Repêché deux rangs après Filip Mesar, Kulich a fait écarquiller bien des yeux à sa première saison chez les pros avec les Americans de Rochester dans la Ligue américaine. Auteur de 46 points en 62 matchs, il a roulé à un rythme encore plus impressionnant en séries avec 11 points en 12 rencontres.

Isak Rosen

Ailier droit, 1er tour (14e) en 2021

Les Sabres débordent de beaux espoirs à l’attaque. Rosen est un autre beau projet. Le petit ailier a connu une saison de 37 points en 66 matchs à Rochester.

Penguins de Pittsburgh :

Samuel Poulin

Photo d’archives, AFP

Ailier droit, 1er tour (21e) en 2019

Absent pendant plusieurs mois pour des raisons personnelles, Poulin a pris un pas de recul l’an dernier. Il n’a joué que 15 matchs à Wilkes-Barre et trois autres à Pittsburgh.

Brayden Yager

Centre, 1er tour (14e) en 2023

Les Penguins ont besoin de regarnir leur banque d’espoirs. Ils ont misé sur un centre doué offensivement en Yager lors du dernier repêchage à Nashville. Il a récolté 78 points en 67 matchs à Moose Jaw dans la Ligue junior de l’Ouest.

Owen Pickering

Défenseur, 1er tour (21e) en 2021

Capitaine des Broncos de Swift Current (WHL), Pickering a un bon flair offensif et on le décrit comme un patineur très fluide. Il a obtenu 45 points en 61 matchs.

Sénateurs d’Ottawa :

Tyler Boucher

Ailier droit, 1er tour (10e) en 2021

Boucher a un ADN différent des autres gros espoirs. Le fils de Brian, l’ancien gardien de la LNH, est un ailier qui mise sur la robustesse. Il a été ralenti par une blessure à une épaule la saison dernière. Blessé à l'aine lors des derniers jours, Boucher ne voyagera finalement pas à Buffalo, mais il sera prêt pour le camp des Sénateurs.

Zack Ostapchuk

Ailier gauche, 2e tour (39e) en 2021

Ostapchuk a gagné la médaille d’or avec le Canada lors des deux dernières éditions du Mondial junior. C'est un ailier imposant physiquement à 6 pi, 3 po et 205 lb, et un bon marqueur.

Ridly Greig

Photo d'archives, Martin Chevalier

Centre, 1er tour (28e) en 2020

Une boule d’énergie. C’est la bonne façon de décrire Greig. Il a porté les couleurs des Sénateurs pour 20 matchs l’an dernier. Il cognera encore plus fort à la porte du grand club cette année.

Tyler Kleven

Défenseur, 2e tour (44e) en 2020

Après trois saisons à l’Université North Dakota, Kleven a fait ses débuts à la fin de la dernière campagne avec les Sénateurs, jouant huit rencontres. À 6 pi, 4 po et 200 lb, il est un arrière à caractère défensif.

Devils du New Jersey :

Luke Hughes

Défenseur, 1er tour (4e) en 2021

À l’image de ses grands frères, Quinn et Jack, Luke a un talent fou. Il fera le saut avec les Devils cette saison et il devrait jouer un rôle important à la pointe en supériorité numérique. Il est un défenseur ultramobile.

Simon Nemec

AFP

Défenseur, 1er tour (2e) en 2022

Nemec n’a pas fait le saut immédiatement dans la LNH l’an dernier. Les Devils ont joué de prudence en le laissant se développer plus tranquillement avec les Comets d'Utica dans la Ligue américaine. Il a obtenu 34 points (12 b, 22 p) en 65 matchs.

Chase Stillman

Ailier droit, 1er tour (29e) en 2021

Il est le fils de Cory, un ancien ailier de la LNH. Stillman était un coéquipier d’Owen Beck avec les Petes de Peterborough, où il a participé à la Coupe Memorial.

Bruins de Boston :

Fabian Lysell

Ailier droit, 1er tour (21e) en 2021

À 19 ans, Lysell a porté les couleurs des Bruins de Providence dans la Ligue américaine. Le Suédois s’est assez bien débrouillé avec 37 points (14 b, 23 p) en 54 matchs.

Mason Lohrei

Défenseur, 2e tour (58e) en 2020

Âgé de 22 ans, Lohrei est considéré comme le plus bel espoir à la ligne bleue chez les Bruins. Il peut jouer en supériorité numérique, il bouge bien la rondelle et frappe fort.

Frederic Brunet

Photo d’archives, Alexandre d’Astous

Défenseur, 5e tour (132e) en 2022

Un autre projet chez les défenseurs. Brunet fera ses débuts dans la Ligue américaine après une saison de 73 points (16 b, 57 p) à Victoriaville et à Rimouski en 66 matchs l’an dernier.