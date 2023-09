VERRET, Elzéar (Bill)



Au CHSLD de Limoilou, le 6 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Elzéar (Bill) Verret, époux de feu madame Yolande Latouche et fils de feu dame Marie-Jeanne Gingras et de feu monsieur Joseph-Elzéar Verret. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa fille Michèle (Louis Letendre); son petit-fils Dominic (Anne-Marie Pronovost); ses frères et soeurs : feu André (feu Odette Lanvegin), feu Roland, feu Thérèse, feu Henri (Colette Pouliot), feu Roger (Colette Trudel), feu Denise (feu Octave Grenier), feu Marguerite; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Latouche : Murielle Noreau (feu Paul-Émile Latouche), Rita Bouchard (feu Yves Latouche), et feu Isoline Latouche (feu Raymond Pouliot) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 10h à 11h, suivi d'. Ses cendres seront inhumées au cimetière St-Thomas de Villeneuve par la suite. Les membres de la famille remercient sincèrement le personnel du CHSLD Limoilou pour l'attention portée, leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, tél.: 418-527-4294