POULIOT, Jules



Au CHSLD de St-Gervais, le 27 août 2023, à l'âge de 102 ans, est décédé monsieur Jules Pouliot, époux de feu madame Lucille Barbeau. Il était le fils de feu Adalbert Pouliot et de feu Marie-Louise Delage. Il demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. M. Pouliot a été notaire à Ste-Croix pendant de nombreuses années. Il laisse dans le deuil ses filles Louise, feu Céline, feu Sylvie, Nathalie. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces et autres parents. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Gervais pour l'attention apportée et les bons soins prodigués à notre père. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation le Rayon d'espoir de la MRC de Bellechasse.