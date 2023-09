NADEAU, Lyne Jolicoeur



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 septembre 2023, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée madame Lyne Jolicoeur, épouse de feu monsieur Raymond Nadeau. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Marc-André Moreau), Sylvie (Richard Martineau) et Sonya (Éric Aubert); ses petits-enfants : Jessie (David Blanchet) et Audrey Moreau, Rosalie (Alexandre Pageau) et Victor Aubert (Marie-Pierre Brisson); ses arrière-petits-enfants : Léa, Cédric et Hayden, Emma et Romy. Elle était la sœur de : feu Cécile (feu Roméo Parent), Thérèse (feu Arthur Parent), feu Alice (feu Raymond Bilodeau), feu Léopold (feu Cécile Bilodeau), feu Joseph (Jacqueline Fecteau); la belle-sœur de : feu Jacques Nadeau, feu Louisette Nadeau (feu Lionel Desormeaux), feu Jean-Marc Nadeau (Liliane Murray), feu René-Paul Nadeau (feu Madeleine Taillefer), Ginette Nadeau (feu Roger Joubert), Solange Nadeau (feu Antonio Daniel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis pour les magnifiques soins prodigués à maman. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 15 septembre de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.