CARRIER, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Yvon Carrier, fils de feu dame Ida Couture et feu monsieur Roméo Carrier. Originaire de Lévis, il demeurait à Saint-Anselme. Il était le frère de feu Pierrette (feu Omer Carrier), Edith (feu Marcel Villemure), feu Françoise (feu Henri-Jean Courteau), feu Denise (feu André Courteau), feu Raymond, Marcelle (Clément Bégin) et de Nicole (feu Adrien Bourque). Il laisse également dans le deuil plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence le Royal de Saint-Anselme, où il habitait depuis 2 ans, pour leur dévouement et les bons soins ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le docteur Christophe Hamel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le vendredi 22 septembre à 13h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".