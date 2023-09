JEAN, Rachel Pitre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 août 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Rachel Pitre, épouse de feu Léonidas Jean, fille de feu Jacques Pitre et de feu Marie-Anne Diotte. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : René (Sylvie St-Amand), feu Gilles, Maryse (feu Claude Rioux), Johanne (Charles André Boisvert), Jacques (Danielle Arsenault), Paul (Julie Guay) et Denis (Sylvie Bisson); ses petits-enfants : Patrick, Mary-Ann (Pascal Arsenault), Sylvie (feu Jason McGuire, Tommy Teasdale), Francis, Annie-Claude (Charles Gosselin-Giguère), Alex Antoine (Isabelle Mallory), Alexandra (Guillaume Desbiens), Louis-Philippe, feu Marc-Antoine et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Matthew, Félix, Jade, Édouard, Olivier, Antoine et Édouard; sa soeur et son frère : Jacqueline (Pierre-Paul) et Réjean (Aline); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Jean; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Quartier Sud et de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comptoir alimentaire Le Grenier de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 13h.. Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 16 septembre à 15 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".