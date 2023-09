RACINE CLOUTIER, Denise



Le 10 août 2023, à son domicile, est décédée paisiblement madame Denise Racine Cloutier. Elle était la fille de feu Élie Racine et feu Florence Desrochers. Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Jocelyn Garneau), Marc (Chantal Coté), ses petits-enfants Audrey (Frédéric Caron), Patrice (Arouny Nakhavanit), ses arrière-petits-enfants Leatitia, Loïc, Loan, Noah, son frère André (Kathleen Mahoney), sa sœur Louise (Guy Bonneau), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et nombreux amis. Elle est allée rejoindre l'homme de sa vie, son époux Louis. La famille recevra les condoléances à la :Ses cendres seront ensuite mises au columbarium. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la La Fondation Jane H. Dunn dont la mission est de soutenir les familles d'enfants qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et de favoriser leur intégration sociale, Téléphone: (418) 623-0276, Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationjanehdunn/DIM/