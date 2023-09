VALLIÈRES, Yvonnic



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 29 août 2023, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédé monsieur Yvonnic Vallières, époux de madame Rose Carbonneau, fils de feu madame Marie Dion et de feu monsieur Raoul Vallières. Il demeurait à Lévis, autrefois de St-Léon-de-Standon.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rose Carbonneau; ses enfants : Sylvie (Jean-Marc Lafrance), Eric et Caroline (Denis Turcotte); ses petits-enfants: Jean-Philippe Roy-Vallières (Jöelle Bouffard-Chabot), Jean-Olivier Vallières-Lafrance (Frédérique Leblond) et Rosalie Turcotte (Jérémy Tétreault) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Mia et Dylan Vallières, Augustin Leblond; ses sœurs : Pauline (feu Marius Nadeau), feu Louiselle (Claude Lafontaine), feu Lisette (Jacques Cadoret), Jeannine (Maurice Cadoret); son beau-frère : Aimé Carbonneau (Gaétane Goyette), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière St-Léon-de-Standon. Une reconnaissance spéciale et remerciements pour les bons soins prodigués par le personnel du Manoir du Coteau de Beaumont et du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, téléphone : 418 837-6131, site web : www.alzheimerchap.qc.ca ou à la Fondation de la paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha (pour l'église St-Léon-de-Standon), tél. : 418 625-3381, site web : www.pstekateri.ca.