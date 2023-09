BOURGAULT BOILARD Claudette

BOURGAULT BOILARD

À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 3 septembre 2023, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée dame Claudette Bourgault, épouse de feu Louis-Marie Boilard. Elle était la fille de feu dame Laura Lacasse et de feu monsieur Lévis Bourgault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 28 septembre 2023 de 13 heures à 15 heures.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude Boilard, Jacques Boilard (Guylaine Daigle) et feu Mario Boilard ; ses petits-enfants : Samuel Noreau (Éva-Maude Boucher), Laurie Boilard (Samuel Brideau) et Kim Boilard (William St-Pierre) ; plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces des familles de Raymond Bourgault, de Fernande Bourgault Giroux, de Gérard Bourgault, de Lucille Bourgault Corriveau, de Marie-Blanche Bourgault Giroux, de Jeanne Bourgault Rochette, de Gertrude Bourgault Caron, de Victorin Bourgault, de Hermance Bourgault Renault, de Guyanne Bourgault Bishop, de Fernand Boilard, de Jean-Paul Boilard, de Jeannine Boilard Vallerand, de Claudette Boilard Gagnon, sa belle-soeur Hélène Boilard ainsi que feu Soeur Hermine Bourgault et plusieurs amis (plus particulièrement Henry Bishop son beau-frère et ami). La famille désire remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, téléphone: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca