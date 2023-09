SIMARD, Pierre



À la Résidence d'hébergement Alphonse Bonenfant, le 21 aout 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé, entouré des siens, monsieur Pierre Simard, époux de dame Jeannine Lapointe, fils de feu dame Marie Pedneau et feu Elzéard Simard, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Guy Jobidon), Chantal, Hélène (François Genest) et Rock (Mélanie Lamonde); ses petits-enfants : Philippe, Anne-Marie, Marie-Pier (Vincent Quirion), Mathieu (Noémie Gagnon), David (Alexandra Dumas), Gabrielle (Mathieu Belleau), Émilie (Samuel Nadeau) et Maelle; ses arrière-petits-enfants : Anaève, Sam et Ian; ses frères et soeurs : Thérèse (feu Fernand Thibodeau), feu Pierrette, feu Georges (feu Marie Vézina), Vilmont (Louisette Langlois), Paul (Lise Poliquin), feu Fernand (Monique Renaud), Denise (Gabriel Gagnon) et feu Jean-Yves (feu Simone Tremblay) ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lapointe : Jean-Baptiste (feu Lucille Pouliot), feu Louisette (feu Gilles Pouliot), feu Denise (feu Jacques Bisson), Monique (Yvon Pouliot), feu Gérard, Dolorès (Claude Pelletier), Pierre (Lise Laliberté), Réjeanne (André Morin), Pierrette (feu Alain Flamand), feu Robert, Gilles (Diane Genest) et Suzanne (René Paquet) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à la :dès 9h30.Ses cendres seront mises au nouveau columbarium de la Seigneurie. Les membres de la famille remercient sincèrement le personnel du 1er étage du Centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, particulièrement Mélissa, Magalie et Karen, pour l'attention portée, leur dévouement et la qualité des soins prodigués.