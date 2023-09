FORTIER, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 août 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Marcel Fortier, époux de feu madame Yvette Boutin, fils de feu monsieur Égide Fortier et de feu madame Adélia Lacasse. Il demeurait à Sainte-Claire de Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Danielle (André Caron et leurs enfants : François-Xavier et Jean-Félix Caron), François (Karine Girard et leurs enfants : Gabriel et Olivier Fortier) et Paul (Lucie Chrétien et leurs enfants : David, Tomy et Hugo Fortier). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le formidable personnel de l'unité de cardiologie au 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du CLSC de Saint-Lazare pour la qualité des soins offerts. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur a été confié pour crémation à la