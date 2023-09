PIGEON, Léo



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 septembre 2023, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé entouré de ses proches, monsieur Léo Pigeon, conjoint de feu Jeanne Dubois. Il était le fils de feu Paul Pigeon et de feu Laura Girard. Il demeurait à Lévis, natif de St-Raphaël-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Julie Morneau), feu Daniel, Richard (Marjolaine Aubé), Alain (Madeleine Kouadio), Joanne (Pierre Mathieu) et Francine (fille de sa conjointe feu Jeanne) ainsi que les membres de la famille de celle-ci; ses petits-enfants : Yannick, Sabryna, Mylène, Raphaël et William; ses arrière-petits-enfants : Abygaëlle et Thomas ainsi que ses nombreux neveux et nièces. Il était le frère de : feu Paul (feu Ida Roy), feu Joseph (soldat) (feu (Cécile Marcoux), feu Adélard (feu Yvonne Théberge), feu Léandre (Bernadette Laflamme), feu Yvette (feu Amédée Bernatchez), feu Anita (feu Jean Latrémouille), feu Jeanne (feu Roméo Clusiau), Simone (feu Victor Bolduc), feu Marie-Claire (Noëlla) (feu Fernand Vézina) et feu Lucille (Mignon) (feu René Tanguay). Un remerciement à tout le personnel de la Résidence du Précieux-Sang de Lévis où il adorait vivre et particulièrement aux employés de la cafétéria pour toutes les petites attentions à son égard. Les arrangements funéraires de monsieur Pigeon ont été confiés à la :