BÉDARD, Daniel



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 24 août 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Daniel Bédard, époux de feu madame Bibianne Breton, fils de feu madame Annette Beaulieu et de feu monsieur Paul-Henri Bédard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 10h à 11h15.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée. Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis et Gabrielle (Alain Athot); ses petits-enfants : Grégoire et Mathieu; ses frères et soeurs: Claude (Jocelyne Boutet), Francine (Michel Blouin), Ginette et Jean (Johanne Bédard); ses belles-soeurs et ses beaux-frères : Nicole (feu Jean-Claude Proulx), Raynald (Jacinthe Germain), feu Christian et Geneviève; ses neveux et nièces : François et Marc-Antoine Breton, Olivier, Sandrine et Amélie Bédard, Pierre-Luc, Maxime et Alexandre Blouin; ses grands ami(e)s : Lyne, Denis, Marc, Gilbert et Murielle; son oncle et ses tantes Soucy : Maurice, André, Thérèse et Jocelyne, ainsi que plusieurs autres parents, cousins et cousines. Il a eu une belle et longue carrière dans l'équipe de maintenance de l'usine des pâtes et papiers White Birch. Il était un papa merveilleux aux multiples talents, toujours prêt à aider et d'une grande humilité. Homme aux 1001 solutions, il voyait toujours le verre à moitié plein et abordait les problèmes avec le sourire. Il nous aura tous donné une leçon de courage et de dignité de par la manière dont il a fait face à sa longue maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc., téléphone : 418 627-1124, site web : www.chsje.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place