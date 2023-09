HAMEL, Claude



À Lévis, le 4 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Claude Hamel, époux de feu madame Louise Drouin, fils de feu Émilienne Alain et de feu Roger Hamel. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Pierre Trépanier), Marie-Claude (Gilles Henry), Marie-France et Manon (Gino Drouin); ses petits-enfants : Nicolas (Valérie Poirier), Antoine, Guillaume et Clara; son arrière-petit-fils Maxence; sa soeur Lise Hamel; son beau-frère André Laplante et sa belle-soeur Fernande Allen; son grand ami Benoît Arsenault ainsi que ses neveux, nièces, autres parents, anciens employés et ami(e)s dont Serge Bédard. Il est allé rejoindre son épouse Louise; son frère Raynald; ses 5 beaux-frères et ses 5 belles-soeurs des familles Hamel et Drouin. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h30 à 13h45.. La mise en niche des cendres suivra au Mausolée Mont-Marie. Remerciements au personnel du 4e étage du CHSLD de Lévis et un merci tout spécial à madame Gisèle Gingras pour les soins prodigués au cours des 4 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web: https://www.coeuretavc.ca/