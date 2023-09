LIZOTTE, Claude



À l'Hôpital Laval, le 1er août 2023, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédé monsieur Claude Lizotte, époux bien-aimée de madame Rita Richard. Il était le fils de feu madame Blanche Morin et de feu monsieur Paul-Émile Lizotte, il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Philippe Hurez), Kathleen (Louis Falardeau) et Carolyne (Philippe Boulanger); ses petits-enfants : Pamela Lizotte (Tom Dang), Stéphanie Lizotte, Elodie Hurez (Frantz Michael Bouffard), Xavier Hurez (Anne-Sophie Martin), Jeremy Breton (Emy Paquet), Anne-Sophie Breton; ses arrière-petits-enfants : Victoria, Elliot. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et ses soeurs : feu Lucien (feu Jeannette Blouin), feu Simone (feu Charles-Henri Mercier), feu Jacques (feu Georgette Couture), feu Benoit (feu Thérèse Bouchard), feu Pierrette soeur oblate, feu André, feu Roland, (feu Yvette Couture), Louise (Denis Bergeron); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Richard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 9h30. L'inhumation se fera au cimetière de L'Ancienne-Lorette suite à la cérémonie. La famille a confié monsieur Lizotte au :La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour le dévouement et l'amour témoignés à notre père ainsi qu'au personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués lors des derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur, site web: https://www.coeuretavc.ca/. Des formulaires seront disponibles sur place.